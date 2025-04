Viti da piantumare a mezza costa Ripuliti ottomila metri di terreno

metri di terreno sono stati Ripuliti grazie all'impegno e all'entusiasmo di un nutrito gruppo di volontari del comitato Caccia di Chiavenna, coordinati dal presidente Luigi Galperti. In collaborazione con gli amici dell'associazione fondiaria di Piuro, i nostri volontari hanno lavorato fianco a fianco per permettere il proseguimento della piantumazione delle Viti su questo versante, simbolo di tradizione e rinascita". Un bel progetto iniziato alcuni anni fa e che mira alla valorizzazione dei terreni di "mezza costa".

