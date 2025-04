Piogge estreme Bergamo è tra le aree più colpite

Ecodibergamo.it - Piogge estreme, Bergamo è tra le aree più colpite Leggi su Ecodibergamo.it CLIMA. La Bergamasca è all’11o posto in Italia per le forti precipitazioni. 3BMeteo: lo scorso anno il più piovoso di sempre, 2025 già oltre la media.

Piogge estreme, notti tropicali e nebbia. Monza non va forte per il clima: la classifica (e la Brianza non brilla) - Scighera e precipitazioni estreme. La nebbia ma anche l'afa della calura estiva. Sono questi i due estremi che pesano (in negativo) nel bilancio del benessere climatico di Monza che su 112 capoluoghi di provincia occupa la posizione 82. Quasi in coda. A presentare la classifica delle città... 🔗monzatoday.it

Pasquetta all'insegna dell'instabilità, possibili piogge pomeridiane nelle aree interne - Pasquetta all'insgena dell'alta pressione in Abruzzo dove le temperature sono aumentate già da ieri. Nello specifico, su litorali e subappenninche giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sui massicci centrali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera... 🔗chietitoday.it

Pasquetta tra alta pressione e instabilità: possibili piogge pomeridiane nelle aree interne - Una Pasquetta all’insegna dell’instabilità secondo le ultime previsioni 3bmeteo. Nelle prossime ore il tempo potrebbe cambiare a causa di una blanda area depressionaria in movimento verso la penisola. “La presenza di aria fresca in quota favorirà una vivace attività convettiva con rovesci e... 🔗ilpescara.it

Piogge estreme, Bergamo è tra le aree più colpite; Nord Italia: la zona più colpita dai temporali primaverili; Meteo. Ciclone Hans, piogge estreme e non è autunno: ecco cosa accade; Bergamo è quinta in Italia per eventi estremi.

Meteo: piogge estreme in arrivo, ecco le regioni colpite - Le regioni più colpite fino a giovedì 17 Aprile Entro il termine di questa fase di maltempo, molte aree del nostro paese ... stabile e soleggiata. Meteo: piogge estreme in arrivo, ecco le ... 🔗msn.com

Meteo: tra poche ore Piogge forti e rischio Nubifragi, le aree coinvolte - Nelle prossime ore l’Italia sarà interessata da una nuova e marcata fase di maltempo, con piogge intense e il rischio elevato di nubifragi localizzati, in particolare al Nord e su alcune aree ... 🔗ilmeteo.it