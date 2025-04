Gli algoritmi per prevenire malattie gravi

Intelligenza Artificiale (AI) può dare un contributo preziosissimo alla prevenzione delle malattie gravi. Addestrare algoritmi affinchè individuino tempestivamente i rischi per la nostra salute è la strada che il mondo della sanità sta percorrendo con profonda convinzione. L'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) è fra i primi centri in Europa ad applicare l'AI alla Risonanza Magnetica Diffusion Whole Body (RM DWB), esame d'avanguardia nella diagnostica per immagini, che, senza radiazioni e senza mezzo di contrasto, può studiare l'intero corpo in una sola seduta, riuscendo a visualizzare lesioni millimetriche. Da poche settimane lo IEO ha dotato tutti i suoi apparecchi di Risonanza Magnetica di un sistema di AI per l'acquisizione di immagini che non solo migliora la qualità delle immagini, ma permette anche di dimezzare il tempo dell'esame.

