Ilfattoquotidiano.it - Il chiodo, il vento e ora l’ombra del sabotaggio: tutte le scuse di Salvini e Fs per giustificare tre mesi di guasti alla linea e ritardi dei treni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In principio fu un, ma forse non era solamente un. Quindi, tra centinaia die incidenti piccini e più grandi, è stata la volta del pantografo, del, dell’inconveniente tecnico non meglio specificato, fino aldelche tutto tiene dentro e niente spiega ma nel frattempo fa guadagnare tempo nel momento in cui i manager di Rfi etalia, insieme al ministro dei Trasporti Matteo, sono sotto pressione. Perché, se i disagi ci sono sempre stati, è difficile rintracciare a colpi di memoria una cinquina di giorni – e più in generale un filotto di– con così tantie cancellazioni, oltretutto dopo un’estate con ‘manutenzione programmata’ e tempi di percorrenza più lunghi annunciati appena prima delle ferie d’agosto.È anche colpa della “sfiga”, tirata in ballo da Matteo Renzi per infierire sul vice-premier leghista? Qual è la visione di insieme? Il ministro si è chiuso in un lungo silenzio, rotto mercoledì sera da una nota che nulla aggiunge, se non nuove bizzarre ipotesi facendo crescere gli interrogativi: “Sabotaggi? Danni causati volontariamente?organizzati? I dubbi e i sospetti di Fs sono stati depositati ufficialmente alle autorità competenti.