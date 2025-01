Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Io sono leggenda, Giovedi 16 Gennaio 2025

16sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, Io, un cult di fantascienza con Will Smith. La storia segue il dottor Robert Neville, uno scienziato che vive in una New York deserta e devastata da un virus creato in laboratorio. Mentre la maggior parte dell'umanità è stata annientata, i sopravvissuti sitrasformati in creature aggressive e notturne. Immune al virus, Neville trascorre le sue giornate cercando una cura nel suo laboratorio, mentre di notte si rifugia in casa, difendendosi dagli attacchi dei mutanti. Il film esplora temi di solitudine, sopravvivenza e sacrificio, offrendo momenti di azione intensa e riflessione profonda.