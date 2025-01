Gli Stati Uniti sbarcano a Verona | Presidio Investors è il nuovo proprietario dell’Hellas

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-15 21:09:00 Il web è in trepidazione:Una nuova proprietà arriva in Italia. E lo fa per porsi alla guida di un club che ha un Scudo, Lui Hellas. Fondato nel 1903 e campione di Serie A nel 1985, in squadra con il tedesco Hans Peter Briegeproprio il danese Preben Elkjær Larsen come le stelle, è da oggi proprietà diInvestitoriuna società di private equity con sede ad Austin, Texas. L’accordo con Maurizio Setti prevede la proprietà del 100% del club.Solidamente insediato in Serie A fin dalla promozione nel 2021, attualmente nell’Hellas è al tredicesimo posto. Questo progetto sarà diretto da un Consiglio di Amministrazione di cui fa parte il Presidente Esecutivo Italo Zanzi, ex amministratore delegato di AS Roma, Direttore generale di FOX Sports Asia e vicepresidente della Major League Baseball.