Anteprima24.it - Furti in Valle Telesina: 37enne albanese fermato dopo inseguimento, denunciato

Tempo di lettura: 2 minutiUndi nazionalitàè statoin stato di libertà dal personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Telese Terme (BN) per tentato furto in abitazione e soggiorno illegale nel territorio italiano.Martedì sera, a seguito di segnalazione ricevuta dalla sala operativa del Commissariato di P.S. di Telese Terme inerentegià consumati e in atto nella località di Guardia Sanframondi (BN), veniva immediatamente inviata sul posto una Volante che subito si poneva alla ricerca degli autori, perlustrando attentamente l’intera zona.Gli operatori della Volante, scorgendo un’autovettura che procedeva lentamente in direzione della vicina San Lorenzo Maggiore (BN), intimava l’Alt Polizia al conducente che, invece di accostare per fermare la marcia, aumentava considerevolmente la velocità del veicolo al fine di eludere il controllo.