Charlotte Casiraghi la confessione dell’ex Dimitri Rassam sul divorzio | Ho perso il controllo

hanno divorziato a gennaio 2024, senza grande clamore ma con un po’ di amarezza. A distanza di un anno, il produttore cinematografico parla per la prima volta della fine del suo matrimonio che l’ha colpito duramente, cambiandolo nel profondo. Anche se non la considera “un fallimento”.parla per la prima volta delda, produttore cinematografico e figlio di Carole Bouquet, si sono lasciati dopo quasi cinque anni di matrimonio, dal 2019 al 2024, e un bambino Balthazar, nato nel 2018. Anche se la loro era una famiglia allargata, visto che entrambi hanno un figlio da una precedente relazione.Al momento della separazione i due non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, dunque si è molto fantasticato sulle cause di questo