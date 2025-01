Ilrestodelcarlino.it - Cau verso la chiusura: “Investire sui pronto soccorso”

Bologna, 16 gennaio 2025 – È durata un anno e poco più. L’avventura tutta emiliano-romagnola dei Cau – Centri di assistenza e urgenza per trattare i codici minori – sembra essere già al capolinea dopo aver spento, solo una manciata di settimane fa, la candelina del primo compleanno. Superata da una normativa nazionale che punta sulle Aft (Aggregazioni funzionali territoriali) composte da medici di famiglia, pediatri e medici a quota oraria reperibili 24 ore su 24 e dai dati di produttività dei Cau che, fin dall’inizio, hanno alimentato il fronte del no e delle critiche al progetto targato Donini. Ma se le associazioni mediche intravvedono un superamento in blocco del sistema avviato in Emilia-Romagna, la Regione sembra puntare più su una valutazione caso per caso, con un orizzonte di coesistenza tra alcuni Cau e le costituende Aft.