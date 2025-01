Secoloditalia.it - Caso Ramy, Beppe Sala attacca i carabinieri: “Hanno sbagliato”. La replica di De Corato: “Inacccettabile”

Leggi su Secoloditalia.it

Il sindaco di Milanoè tornato per la seconda volta adre isul. “”, dice ai mocrofoni di Rtl 102.5, in occasione dell’inseguimento al motorino su cui viaggiavaElgaml, morto a Milano nel novembre scorso. Anche pochi giorni fa il sindaco parlò di “brutto segnale”, sempre a proposito delle immagini del video. Il sindaco ha le idee chiarissime suldel 19enne egiziano indicando la cattiva gestione dei; ma pardossalmente rimane molto cauto sugli assalti di Capodanno a Piazza Duomo, nonostante aumenti il numero delle denunce; e nonostante gli inquirenti stiano definendo le aggressioni nell’ambito di un odioso rituale islamico contro le donne.contro isul: “”Dunqueafferma: “Dopo aver visto il video mi sono fatto l’idea che giustamente, come dice il papà di, non dobbiamo andare addosso ai