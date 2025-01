Terzotemponapoli.com - Boniek: “Non so spiegare la sconfitta della Juve ad Atene”

: “Non solaad”Sull’Heysel penso questo. La mia Roma ha giocato un calcio bellissimo. Platini è stato la mia fortuna? No, è il contrario”.Zbigniewè stato uno dei campioni stranieri che hanno reso grande il calcio italiano negli anni ’80. Polacco, ha giocato prima nellantus e poi nella Roma. Oggi su La Gazzetta dello Sport rievoca quel periodo.IL BILANCIO IN BIANCONERO – “Soddisfatto anche se sono certo che se quellaavesse giocato dieci volte la finale con l’Amburgo adnel 1983, sette volte avrebbe vinto, due pareggiato e una perso. Purtroppo uscì proprio quella partita su dieci. Eravamo molto più forti. Se avessimo vinto sono certo che avremmo alzato tre Coppe dei Campioni di fila e qualche Intercontinentale. Non mi soinvece cosa accadde”.