Bob Dylan ha aperto un account su Tik Tok

A pochi giorni dalla chiusura negli USA, Bobhaun profilo su Tik Tok, sul quale sono apparsi una serie di video del cantautore tra i quali figurano alcune delle hit più celebri come Like A Rolling Stone, Knockin’ On Heaven’s Door ed Hurricane, accompagnati dal captcha: “Esplora il mondo di Bobadesso su Tik Tok”.Il tentativo dell’ultimo minuto didi scoprire cosa sia TikTok segue uno schema di comportamento. L’anno scorso ha iniziato a usare X (ex Twitter) più di prima, postando auguri di compleanno e messaggi generici oltre ai suoi soliti annunci, mentre Elon Musk stava allontanando le persone dalla piattaforma. L’ingresso sulla piattaforma cinese del Premio Nobel arriva a seguito dell’annuncio con il quale Tik Tok abbandonerà gli States il prossimo 19 gennaio, a meno che la Corte Suprema blocchi o ritardi il ban del social.