Nerdpool.it - ACAB: Ci sarà una seconda stagione?

Leggi su Nerdpool.it

La serie, disponibile su Netflix dal 15 gennaio 2025, ha rapidamente catturato l’attenzione degli spettatori grazie alla sua trama intensa e ai temi di grande attualità, che affrontano la corruzione e la violenza nel corpo di polizia. La storia si concentra su un gruppo di poliziotti del Reparto Mobile di Roma, coinvolti in un contesto segnato da omertà e difficoltà morali.Ciuna?Nonostante l’entusiasmo del pubblico, al momento Netflix non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo al rinnovo della serie. Molto dipenderà dal riscontro cheotterrà, sia in termini di visualizzazioni che di back da parte degli spettatori.In generale, Netflix tende a rinnovare le serie che suscitano un forte interesse e che riescono a mantenere alta l’attenzione tra il pubblico.