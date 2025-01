Oasport.it - A che ora Errani/Paolini-Hon/Saville, Australian Open 2025: dove vederle in tv e streaming

Domani, venerdì 17 gennaio, Sarae Jasminefaranno il loro esordio nel tabellone di doppio femminile degli. Le azzurre, reduci da un 2024 straordinario, vogliono dar seguito alla loro avventura in coppia a partire dal primo Slam della stagione. Sarita e Jas se la vedranno contro il duo (wild card) formato dalle duee Dariae Priscilla Hon.Da capire quale sarà la forma delle azzurre.dovrà gestirsi anche in termini di fondo, visti i suoi impegni in singolare, mentrenon è riuscita a conquistarsi il pass nel tabellone principale in singolo attraverso le qualificazioni. Sulla carta, un match alla portata delle campionesse olimpiche, ma in una specialità come questa non si può mai dire.Jasmine, da questo punto di vista, ha deciso di dar seguito alle sue partite in doppio perché funzionali alla sua crescita tecnica.