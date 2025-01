Lapresse.it - World Economic Forum 2025: minacce da guerre, disinformazione e clima

Le, lae i disastri ambientali legali alsono le principaliche dominano la percezione dei rischi globali per il. È ciò che emerge dal Global Risks Reportpubblicato dalcon la collaborazione di Marsh McLennan e Zurich Insurance Group e giunto alla sua ventesima edizione.Lein cima alle preoccupazioni“Oggi, il rischio geopolitico – e in particolare la percezione che i conflitti possano aggravarsi o diffondersi – è in cima alla lista delle preoccupazioni immediate. La paura e l’incertezza offuscano le prospettive in varie parti del mondo, tra cui l’Ucraina, il Medio Oriente e il Sudan, con le istituzioni multilaterali che faticano a fornire una mediazione efficace e a lavorare per una soluzione”, ha osservato Saadia Zahidi, direttore generale del Wef.