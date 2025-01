Iltempo.it - "Trump è riuscito dove Biden ha fallito". La sentenza di Caracciolo su Gaza

Leggi su Iltempo.it

Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sul cessate il fuoco ae il rilascio degli ostaggi dopo 15 mesi di guerra devastante e decine di migliaia di morti. Intesa raggiunta in Qatar e che Israele dovrà ratificare. Se ne parla nel corso della puntata di mercoledì 15 gennaio di Otto e mezzo e ospite di Lilli Gruber, come di consueto, c'è il direttore di Limes Luciochiamato a giudicare chi vince e chi perde in questa partita. "Questo accordo è stato reso possibile dall'iniziativa di Donaldche èJoeha", spiega. Il presidente eletto è stato il primo ad annunciare l'intesa raggiunta. "Prima di queste ultimi vicende si pensava acome un filo-israeliano e un-filo sionista dichiarato, ma anche come un grande avversario di Netanyahu.