Lanazione.it - Treni, ancora un guasto sulla linea Alta Velocità: ritardi e rallentamenti

Firenze, 15 gennaio 2025 – Periodo nero per i. Dopo gli innumerevoli problemi di ieri, stamani ci risiamo. Disagi ferroviari, Altroconsumo rilancia la petizione: “Rimborsi più alti e soglia di ritardo più bassa” Dalle 7,45Roma - Firenze la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Arezzo in direzione Firenze per un inconveniente tecnico alla. È quanto si spiega da Rfi sul proprio sito, specificando che è in corso l'intervento dei tecnici di Rfi. Riguardo agli effettimobilità ferroviaria «i- si spiega sempre da Rfi - potranno essere instradati suconvenzionale tra Chiusi e Arezzo con un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti». Secondo quanto riportato su Infomobilità di Fs, «ipossono essere instradaticonvenzionale e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti».