Tomori alla Juve nuovo round | dalla posizione del Milan al sostituto | CM IT

Le ultime sul futuro del centrale inglese, che tanto piace al club bianconero. Giuntoli pensa ancora all’ex Chelsea per rafforzare la difesaAncora una doccia fredda per lantus di Thiago Motta. I bianconeri, che hanno assaporato la vittoria a Bergamo, prima di farsi raggiungere dall’Atalanta, per l’ennesimo pareggio beffa, devono fare i conti con un altro stop per il centrale.: ddelalCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itGiuntoli è riuscito ad acquistare il terzino, Alberto Costa, e l’attaccante, Kolo Muani, ma adesso deve mettere le mani sul difensore per andare a coprire il vuoto lasciato da Bremer. La pista Araujo sembrava finalmente quella giusta, ma da Barcellona è arrivato lo stop, come raccontato stamani. La dirigenza bianconera, così, dovrà cercare altrove il suo colpo per rafforzare il pacchetto arretrato.