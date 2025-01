Stipendi italiani 2024 | crescita reale del 24% nonostante l' inflazione

Quotidiano.net - Stipendi italiani 2024: crescita reale del 2,4% nonostante l'inflazione

Leggi su Quotidiano.net

L'incremento medio deglinelè stato del 3,5% che, a fronte dell'all'1,1%, ha portato laal 2,4%. Si tratta di un dato leggermente inferiore rispetto alle previsioni diffuse in occasione della presentazione della ricerca del 2023, che ipotizzava un +3,8% per il. È quanto rileva la ricerca sulle dinamiche retributive presentata all'Osservatoriodi Wtw, società di consulenza per il benessere e ladelle persone e la gestione dei rischi. "Anche se abbiamo registrato negli ultimi due anni unacostante delle retribuzioni - commenta Edoardo Cesarini, amministratore delegato di Wtw - si rileva ancora una perdita del potere di acquisto, visto che l'continua ad avere un peso sulladeglidegli".