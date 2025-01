Superguidatv.it - Stasera tutto è possibile 2025 con Stefano De Martino: quando in tv

Detorna in prima serata su Rai2 con la nuova edizione di “” (STEP), il comedy show più pazzo e divertente della tv. Ecco la data di inizio, ospiti, cast ed anticipazioni.inizia su Rai 2Ci siamo: il comedy show più pazzo e divertente della tv è pronto a tornare in tv! Naturalmente parliamo di ““, conosciuto anche con l’acronimo STEP, in partenza con l’edizioneda martedì 28 gennaio in prime time su Rai2. Al timone confermatissimoDe, reduce dal grandissimo successo di “Affari Tuoi” e dello Speciale legato alla Lotteria Italia. La nuova stagione che si preannuncia come sempre divertente con tanti ospiti e personaggi pronti a mettersi alla prova in sfide e giochi diventati oramai un cult!La prima puntata è prevista per martedì 28 gennaioin prima serata su Rai2 e l’unico stop previsto è quello di martedì 11 febbraioper la prima puntata del Festival di Sanremo