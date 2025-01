Oasport.it - Startlist prova discesa Cortina 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Leggi su Oasport.it

La primacronometrata dellalibera femminile did’Ampezzo andrà in scena giovedì 16 gennaio (ore 11.00). Il lungo fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di sci alpino sulla mitica pista OlympiaTofane si aprirà con un test in vista dell’attesissima gara di sabato, che sarà poi seguita dal superG della domenica. Le atlete avranno a disposizione questa uscita per trovare il giusto feeling con il tracciato nella PerlaDolomiti e cercare le migliori linee.L’Italia si affiderà in particolar modo a Sofia Goggia e Federica Brignone: la fuoriclasse bergamasca è clamorosamente uscita nelladisputata sabato scorso a St. Anton, quando fu la formidabile valdostana a vincere per la prima volta in questa specialità. Le azzurre osserveranno anche cosa faranno le avversarie di riferimento come la svizzera Lara Gut-Behrami, l’austriaca Cornelia Huetter, la sorprendente elvetica Malorie Blanc, la ceca Ester Ledecka, l’infinita statunitense Lindsey Vonn e la sua connazionale Lauren Macuga.