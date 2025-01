Quotidiano.net - Siri e la privacy, Apple propone 95 milioni di dollari di rimborso per i clienti

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 gennaio 2025 – Si potrebbe chiudere con un accordo che sa di vittoria, se non altro per l’importo basso rispetto ad altre sanzioni comminate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (13 miliardi diper indebiti vantaggi fiscali in Irlanda), la querelle che vedeal centro di una causa nella quale è accusata di violazione delladei propri utenti. Gli ascolti indebiti diNella fattispecie,ha proposto di pagare 95diper chiudere la causa nella quale è accusata di aver ascoltato, con i dispositivi di assistenza digitale, le conversazioni private dei propri utenti, forse rivendendo poi a terzi le informazioni raccolte in maniera illecita. Nell’accordo, laha rilasciato una nota nella quale ha negato qualsiasi presunto illecito e responsabilità.