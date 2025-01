Savino Del Bene Scandicci in Friuli per allungare la striscia

Leggi su Corrieretoscano.it

– Dopo la vendetta la ricerca di conferme.Nella diciottesima giornata di serie A1, infrasettimanale, la gara per laDelè è sul taraflex della neopromossa Cda Volley Talmassons Fvg. Le friulane, che occupano l’ultimo posto della classifica generale con 10 punti a pari merito con la Smi Roma Volley, sono state superate al tie-break nell’ultima partita disputata dalla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia nonostante i 25 punti realizzati dall’opposta austriaca Maja Storck.Al contrario Herbots e compagne, in seguito alla convincente vittoria casalinga contro la Eurotek Uyba Busto Arsizio, hanno confermato il proprio buon stato di forma e, soprattutto, il secondo posto in graduatoria alle spalle della sola Prosecco Doc Imoco Conegliano.Il match è programmato per mercoledì 15 gennaio alle 20.