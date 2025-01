Ilrestodelcarlino.it - Sant’Orsola, nuova aula scolastica per i piccoli pazienti

Bologna, 15 gennaio 2025 - Unaeducativa, innovativa e accogliente, per idi Oncoematologia pediatrica del Sant'Orsola. Oggi l’inaugurazione in reparto del progetto di Ageop Ricerca Odv, finanziato da Fondazione Roche, che permette ai bambini e agli adolescenti ricoverati di poter seguire il percorso scolastico senza interruzioni, garantendo socialità e diritto allo studio dal periodo dell’infanzia fino al percorso secondario delle superiori. “La scuola in ospedale è fondamentale - inizia Francesca Testoni, direttrice generale di Ageop Ricerca ODV -. Abbiamo risistemato e ristrutturato l’. Questo è un momento importante, che accomuna tutti i ragazzi e i bambini: loro non sono malati, ma ragazzi e bambini che vanno a scuola. La funzione della scuola mette in relazione e crea relazione, non dando informazioni ma formando”.