Samp-Cesena, punti pesanti in palio. A centrocampo si stringe per Saric

Ilpotrebbe presentarsi al ’Luigi Ferraris’ di Genova, nell’anticipo di venerdì sera, con un centrocampista in più. Il ds Fabio Artico, infatti, conta di chiudere a breve la trattativa con il Palermo per il centrale classe ‘97 Darioimpiegato con il contagocce in questa stagione, sei presenze di cui solo due da titolare, sul quale nelle ultime ore si è posato l’interesse anche della Salernitana, ma con il Cavalluccio che appare in vantaggio essendo già in parola con il giocatore.è l’uomo individuato dal ds bianconero per dare peso e sostanza ad unche finora si è dimostrato più adatto a costruire che a proteggere la difesa. Anche se la trattativa con la società rosanero si dovesse chiudere nelle prossime ore, il giocatore bosniaco, ma con passaporto anche italiano, non sarebbe comunque tra i titolari in una gara delicatissima in terra di Liguria, il classico appuntamento che può fungere da spartiacque per il prosieguo della stagione.