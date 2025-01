Lapresse.it - Regno Unito: si dimette sottosegretaria al Tesoro per legami con l’ex premier del Bangladesh

Inlaaldel governo con delega all’Anticorruzione, Tulip Siddiq, ha rassegnato le sue dimissioni il 14 gennaio, sotto le pressioni per i suoicon la zia, ladeposta delSheikh Hasina.Le dimissioniSiddiq, 42 anni, è un’ex consigliera comunale che nel 2015 è stata eletta deputata per un distretto a nord di Londra. È stata nominata al governo dopo che il partito laburista del primo ministro Keir Starmer ha ottenuto una schiacciante vittoria elettorale a luglio. Starmer ha subito crescenti pressioni per rimuovere Siddiq dal suo incarico da quando, all’inizio di gennaio, si è sottoposta al controllo etico del governo in seguito alle notizie secondo cui viveva in proprietà londinesi legate alla zia. La donna ha assicurato di essere stata scagionata ma di voler lasciare la sua carica alperché la questione stava diventando “una distrazione dal lavoro del governo“.