Sport.quotidiano.net - Recanatese, si è chiusa un’era. Sbaffo è un giocatore della Samb

È finita.come doveva finire, con buona pace di quei pochi ed anacronistici romanticoni che credono ancora nelle "bandiere" nel calcio.e lahanno consensualmente risolto il contratto in essere e, giusto il tempo di svuotare l’armadietto, l’ormai ex capitano giallorosso ha imboccato l’Autostrada per indossare la casaccadesideratissimaenedettese. Tutti coloro che hanno un minimo di sale in zucca o che comunque hanno una seppur saltuaria frequentazione di questo mondo, sapevano che sarebbe andata così ed è inutile, anzi controproducente, fare la voce grossa, visto che la volontà delè, assolutamente, sovrana e la società non ha fatto altro che assecondarla. In ogni caso a Recanati si volta pagina, anzi, dopo quattro anni e mezzo, si può dire che si sia conclusa, condita da oltre 130 presenze e 61 reti, con il raggiungimento di quello che, al momento, è l’apicestoria giallorossa, ossia la disputa dei playoff in Serie C.