.com - Ranieri tra Genoa e mercato “Pellegrini via? Non credo”

Leggi su .com

ROMA (ITALPRESS) – Tra campo e, la Roma non vuole e non può sbagliare. Dopo quattro risultati utili consecutivi in Serie A (due vittorie e due pareggi), la squadra giallorossa scenderà in campo venerdì sera (ore 20:45) contro ildi Patrick Vieira. Un’avversaria che “ha acquisito una conformazione pratica: sono determinati, chiudono bene gli spazi e ripartono velocemente. Dovremo fare una partita di grande intelligenza tattica”, spiega il tecnico Claudioin conferenza stampa a due giorni da una gara incastonata in un gennaio condizionato dalla sessione di trasferimenti. In entrata si fa il nome di Devyne Rensch, terzino destro dell’Ajax che sa giocare anche come centrale: “Non parlo nè dinè di giocatori che escono sui giornali – taglia corto-. Cerchiamo un calciatore da Roma, sia per quest’anno che per la squadra del futuro, che abbia qualità difensive e offensive e che sappia giocare a quattro e a cinque”.