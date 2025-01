Pronosticipremium.com - Non solo calciomercato, Ghisolfi alle prese con i rinnovi: Svilar e Pisilli in prima linea

Il mese di gennaio è iniziato da imbattuta per la Roma, cheha superato 2-0 la Lazio nel derby, per poi pareggiare 2-2 sul campo del Bologna, non riuscendo a rompere il tabù delle trasferte. In queste settimane il focus della società giallorossa riguarda anche il, con la necessità di chiudere qualche colpo in entrata per soddisfare le richieste di Ranieri e potersi giocare nel migliore dei modi la seconda parte di stagione. Al termine della finestra invernale servirà invece concentrarsi suidi contratto, con particolare attenzione perda blindareFin dall’inizio di questa stagione,si è dimostrato uno dei pilastri di questa Roma, compiendo spesso e volentieri parate decisive e dando grande sicurezza al reparto difensivo. La crescita dell’estremo difensore classe ’99 è continua, con la netta sensazione che i giallorossi abbiano tra le mani uno dei migliori interpreti di questo ruolo, da blindare ilpossibile.