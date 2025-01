Rompipallone.it - Napoli, accordo raggiunto con l’erede di Kvara: super colpo di Manna

Il Napoli ha trovato l'accordo con l'erede di Kvaratskhelia: ecco chi arriva

Il Napoli lavora sul mercato, sia in entrata che in uscita. Kvaratskhelia è ormai il passato in casa azzurra, con l'ufficialità solo da attendere per il suo passaggio al Paris Saint Germain. L'esterno georgiano è senza dubbio uno dei calciatori migliori della Serie A e per il Napoli è un addio non da poco.

Ecco perché Antonio Conte, primo in classifica in attesa dei recuperi dell'Inter, vuole un rinforzo in quella porzione di campo. Non un acquisto per fare numero ma un calciatore di qualità assoluta che non possa far rimpiangere Kvara. Già, ma chi? Il tecnico salentino non si è perso d'animo ed ha subito indicato la sua priorità: si tratta di Alejandro Garnacho, esterno classe 2004 del Manchester United.