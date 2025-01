Quifinanza.it - Mercati tra volatilità e opportunità, la view di GAM

Leggi su Quifinanza.it

“Dal punto di vista macroeconomico, l’ostacolo principale da affrontare nel 2025 sarà uno scenario caratterizzato da profonde incertezze a livello macroeconomico e geopolitico. Il soft landing viene messo in dubbio da fattori come le tensioni geopolitiche, nuove politiche fiscali e l’eventualità di interventi improvvisi sui tassi d’interesse da parte delle banche centrali”. Lo sottolinea Erk Subasi, Head of GAM Cantab spiegando che tali cambiamenti potrebbero generare periodi di estremae rendere qualche modello quantitativo vulnerabile, in particolare quelli che fanno affidamento sulle correlazioni storiche che si interrompono nei momenti di crisi.traGli stessi fattori – prosegue l’esperto – offrono però anche l’di ottenere rendimenti significativi in uno scenario di questo tipo.