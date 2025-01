Ilfattoquotidiano.it - Los Angeles, tre arresti per incendio doloso. Le vittime dei roghi salgono a 25, e mercoledì nuova allerta per vento forte

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo alcune ore di calma, martedì, in cui i famigerati venti di Santa Ana si sono ridotti di intensità dando ai pompieri modo di operare,Lossi sveglierà con unarossa. Le autorità hanno emesso un avviso di “Situazione particolarmente pericolosa” e per i meteorologi le condizioni di, temperatura e umidità previste persaranno simili a quelle che il 7 gennaio scorso hanno provocato lo scoppio dei duedi Palisades e Eaton, che a nord di Losnon sono stati ancora domati.Le, in una catastrofe costata già 15o miliardi di dollari e che si prevede sarà la più costosa della storia deiin California, sono salite a 25, di cui 17 morte nell’di Eaton. 22 invece gli: la maggior parte, come è abituale in questi casi, per vandalismo e furto, ma martedì la polizia ha anche fermato tre persone con l’accusa di