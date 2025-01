Oasport.it - LIVE Sci alpino, discesa Coppa Europa Zauchensee in DIRETTA: Allemand e Albano puntano al podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.57 Buongiorno e benvenuti alla primalibera femminile di.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella primalibera femminile di, valevole per l’ottava tappa stagionale della2024-2025 di sci. La località austriaca si appresta ad ospitare tre gare consecutive nel giro di tre giorni: due discese e a seguire un SuperG (venerdì 17 gennaio).Nella settimana in cui ladel Mondo è di scena a Cortina d’Ampezzo per quanto riguarda le specialità veloci, il circuito continentale accoglie comunque ale seconde linee delle superpotenze come Svizzera, Austria e Italia. In chiave azzurra possono ambire oggi ad un piazzamento di prestigio Sara, Giuliae Carlotta De Leonardis, anche se ilsembra un obiettivo difficile da raggiungere.