Inter-news.it - LIVE – Inter-Bologna 2-1, via al secondo tempo! Vantaggio meritato

è la sfida valida per il recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i rossoblù allenati da Vincenzo Italiano. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45 italiane, si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.1-1, COMINCIA IL!45’+1 L’ARBITRO FISCHIA, FINE PRIMO!45? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ECCOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! LO AVEVAMO DETTO PRIMA, LAUTARO MARTINEZ SCATENATO OGGI! GRANDISSIMA AZIONE DELL’. COSTRUZIONE DALLA SINISTRA CON DIMARCO CHE METTE IN MEZZO UN PALLONE PRECISO PER IL CAPITANO CHE IN SCIVOLATA TROVA FINALMENTE IL GOL. LO STADIO URLA! LA CURVA NORD NO44? Un solo minuto di recupero concesso dall’arbitro.