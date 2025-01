Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: battaglia serrata tra le auto, crolla Al-Attiyah. Sanders allunga su Schareina nelle moto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.05– È ormai ufficiale la prima vittoria diin carriera del sudafricano Docherty (che diventa il secondo pilota Rally 2 di sempre ad imporsi in una prova speciale delladopo Danilo Petrucci nel 2022) davanti al portoghese Gonçalves e all’austriaco Ebster. In classifica generalee porta il suo vantaggio a 16’31” sue 22’24” su Van Beveren alla vigilia della decisiva frazione di domani.11.35– Il sudafricano Michael Docherty sembra ormai ad un passo dalla vittoria di, potendo contare attualmente sul miglior tempo assoluto al traguardo con un vantaggio di 1’20” su Gonçalves e 2’21” su Ebster. Nel finale i big della generale hanno perso tanto terreno, forse anche per strategia:paga 8’22” all’arrivo,10’08” e Van Beveren 10’25”.