Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale maschile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: attesa per i big, partito Hofer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.24terzo ai 2.1 km a 11.7 da Stefansson, il quale ha commesso un errore a terra.14.23Ponsiluoma.14.22 L’estone Zakhna sale in testa all’uscita dal poligono con mezzo secondo di margine su Braun.14.21 Sessione di tiro accorta ed efficace per Braun, zero per l’altoatesino.14.20 Entra al poligono Braun.14.19 Lo svedese Stefansson balza in testa ai 2.1 km con oltre 15? di vantaggio su Braun. Intanto parte Hartweg.14.18 Allunga Braunsu Coltea: ai 3.3 km l’azzurro ha un margine di 10? sul romeno.14.18Lukas.14.17 Braunpassa ai 2.1 km con un vantaggio di 6.7 nei confronti di Coltea.14.16 Condizioni meteo leggermente migliori di quanto previsto. Ci si aspettava un’intensa nevicata, mentre adesso il cielo è coperto senza però la presenza di precipitazioni.