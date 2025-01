Quifinanza.it - La Sec fa causa a Elon Musk per l’acquisizione di Twitter, l’accusa è di “frode finanziaria”

La Securities and Exchange Commission (Sec), agenzia statunitense che regola la Borsa, ha fattoperneldi. L’imprenditore sudafricano avrebbe volontariamente nascosto un acquisto di quote del social network per spendere meno durante la sua scalata.è stata presentata a un tribunale federale, ma gli avvocati dil’hanno sminuita, parlando di accuse deboli dopo una “campagna durata anni” contro l’imprenditore. La nuova amministrazione Trump inoltre sostituirà il direttore della Sec e la nuova dirigenza dovrebbe avere un approccio più morbido nei confronti di, che è il più importante alleato e consigliere del presidente eletto.Di cosa è accusatoLe accuse della Sec nei confronti diruotano attorno alle tempistiche della sua acquisizione di, il social network che oggi si chiama X.