La logistica e i data center spingono i prezzi dei capannoni industriali

Nella prima parte del 2024 sono cresciuti ancora idei, sia per quanto riguarda gli affitti che le compravendite. Una tendenza spinta soprattutto dal settore della, che cerca spazi ampi e vicini alle grandi arterie di comunicazione, ma si scontra sia con l’esaurimento delle locazioni migliori sia con l’ostilità di alcuni comuni.Aumentano le richieste anche per spazi da destinare aie per quelli adatti all’installazione di sistemi fotovoltaici. In difficoltà invece i pianilegati al settore automobilistico e alla moda, due settori che nel 2024 sono entrati in crisi. Nelle grandi città si conferma la tendenza ad acquistareobsoleti per progetti residenziali, come conferma una recente analisi di Tecnocasa.Icostano sempre di piùIdeiin Italia sono aumentati in media tra l’1% e il 2%, e lo stesso vale per i canoni di affitto.