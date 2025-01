Gamberorosso.it - La città due passi dall'Autostrada diventata meta per chi ama mangiare bene. Ecco come è cambiata Tivoli

Leggi su Gamberorosso.it

In principio è stato Li Somari. Una “Trattoria fori porta” nella quale il manager della ristorazione Andrea La Caita ha coinvolto un pezzo da novantalo chef Adriano Baldassarre. Poi è arrivata la Mangiatoia e ora sta per aprire Al Madrigale, con il talentuoso duo Daniele Lippi-Gian Marco Bianchi.Andrea La CaitaAdriano Baldassarre e Li SomariPer chi non lo conoscesse, Baldassarre a soli 28 anni rese la campagna romana, precisamente Zagarolo, unagourmet con il suo Tordomatto. Nome che si rifà a un piatto tipico (un involtino di carne equina con all'interno un battuto di grasso di prosciutto, aglio, prezzemolo, coriandolo e altre spezie) proprio di Zagorolo, e che lo chef s'è portato a Roma con l'apertura dell'omonimo ristorante nel 2016 a qualche passo da San Pietro. Qui c'è stato sei anni - duplicando nel 2018 i suoi impegni capitolini con la Trattoria L'Avvolgibile, tuttora aperta ma che nulla ha a che vedere ora con lui - trovando una sorta di stabilità nonostante una carriera inquieta e movimentata.