Liberoquotidiano.it - Israele-Hamas, Muhammad Sinwar approva l'accordo

Il leader de facto dia Gaza,, è d'in linea di principio con i termini dell'intesa per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco. Lo scrive il Wall Street Journal, che cita fonti arabe. Il movimento islamista palestinese ha confermato oggi che mappe e data del ritiro definitivo dello Stato ebraico dalla Striscia restano le due questioni chiave per la chiusura dell'. La bozza prevede tre fasi, con una prima tregua di 42 giorni durante i quali sono previsti il graduale rilascio dei primi 33 ostaggi e l'inizio del ritiro delle forze israeliane. E mentre si attende il via libera definitivo all', continuano i raid dell'aviazione di Tel Aviv su Gaza: oltre 30 morti negli attacchi delle ultime ore.