Inquinamento ambientale: quali sono gli effetti 'negativi' sulla salute dei bambini

L’rappresenta una minaccia crescente per laglobale, con conseguenze particolarmente gravi per i. L’esposizione a sostanze tossiche presenti nell’aria, nell’acqua e nel suolo può compromettere il loro sviluppo fisico e neurologico, causando danni che pospersistere nel tempo. È fondamentale, quindi, prevenire questi danni attraverso azioni concrete per proteggere i più piccoli e garantire loro un ambiente sano in cui crescere e svilupparsi. Inquinanti invisibili, danni visibili Tra i principali inquinanti, l’aria inquinata è una delle più pericolose. Particolato fine, ossidi di azoto e altre sostanze nocive poscausare asma, bronchiti e disturbi cardiaci nei, aumentando significativamente il rischio di malattie respiratorie. Anche l’acqua contaminata da metalli pesanti, batteri e sostanze chimiche può diventare pericolosa per chi la consuma, mentre il suolo avvelenato da pesticidi e altre sostanze tossiche compromette la catena alimentare, esponendo ia gravi malattie attraverso il consumo di frutta e verdura contaminata.