Il lombrico i vermi e un illustre aretino

Fino al XVII secolo si credeva nell’esistenza di una “vis naturalis”, una forza misteriosa che avrebbe permesso la generazione spontanea della vita. Tuttavia, nel 1626 ad Arezzo nasce Francesco Redi, figlio di Gregorio e Cecilia Ghinci, destinato a cambiare questa visione. Laureatosi giovanissimo in Medicina e Filosofia a Pisa, Redi lavorò a Roma, Napoli, Bologna, Padova e Venezia prima di tornare in Toscana.Nel 1668 applicò un rigoroso metodo sperimentale, per di più comparativo, per dimostrare che insetti, lumache e sanguisughe non nascevano spontaneamente. Nel suo esperimento prese otto barattoli di vetro, vi depose carne e li divise in due gruppi: quattro lasciati aperti e quattro chiusi ermeticamente. Osservò che nei barattoli aperti le mosche si posavano sulla carne, deponendovi le uova, dalle quali si sviluppavano le larve e, infine, nuove mosche.