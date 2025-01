Lookdavip.tgcom24.it - I maglioni delle vip: caldi e giocosi, con un tocco di sensualità

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Morbidissimi,e avvolgenti: isono il capo invernale per eccellenza e aggiungerne uno al proprio guardaroba è sempre un’ottima idea. Per trovare la giusta ispirazione ecco che vengono in aiuto le vip che sfoggiano le loro scelte di stile sui social. Quelli con pattern che andavano nei decenni passati sono tornati ad essere di tendenza, e anche le scritte piacciono parecchio, come pure le applicazioni soprattutto se romantiche e scintillanti. E poi non è detto che il maglione serva solo per infagottarcisi dentro: c’è anche chi lo interpreta in chiave sexy.vintageChiara FerragniHanno l’aria un po’ vintage ipiù cool sfoggiati in questo periodo dalle celebrità: pattern geometrici e colori neutri la fanno da padroni. Per il suo, Chiara Ferragni sceglie il marrone, nuance di tendenza dell’autunno e che anche in inverno piace tantissimo.