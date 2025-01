Thesocialpost.it - Genova, incidente fra auto e moto: morto il 58enne Alessandro Novelli

Era molto conosciuto nella comunità dei radioamatori e membro dell’Associazione Radioamatori Italiani (ARI). La sezione genovese ha condiviso il dolore sui social: “Oggi è una giornata terribile, è mancato l’amicoiz1pki”. Questo era il nominativo con cuiera noto, apprezzato anche per aver installato una stazione meteo amatoriale nel quartiere di Oregina. Numerosi messaggi di cordoglio stanno arrivando in queste ore. Francesco scrive: “Ho ancora le lacrime agli occhi”. Bruno aggiunge: “Una brutta notizia per iniziare la giornata.IZ1PKI, l’anima tecnologica dell’ARI, ci ha lasciati a soli 58 anni a causa di un. Ciao, riposa in pace e condoglianze alla famiglia”. L’è avvenuto intorno alle 20. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra lo scooter di, che procedeva in salita, e un’in discesa sulla stessa strada.