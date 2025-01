Ilrestodelcarlino.it - Foresi ambasciatore della musica

Con la sua voce e la suaè divenuto undelle Marche nel mondo e anche dell’impegno sociale. Si tratta di Riccardo, voce inconfondibile che spesso riempie le sale di teatro o le piazzenostra regione, che negli ultimi mesi si è contraddistinto per due iniziative molto interessanti. Nel mese di novembre dello scorso anno insieme al violinista amandolese, Valentino Alessandrini, ha scritto e inciso la canzone ‘Cosa resta di noi’, mentre durante le festività è stato protagonista di una tournée in Bielorussia, portando la solarità delle canzoni italiane. "L’ideacanzone è nata alla fine dell’estate – racconta Riccardo– in poco tempo io, insieme a Davide Di Gregorio, abbiamo scritto eto il testo, poi abbiamo inciso la canzone contando anche sul Valentino Alessandrini.