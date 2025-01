Sport.quotidiano.net - Ciclismo donne Elite. Alice Arzuffi, avventura spagnola

Che una nuovaabbia inizio! Il 2025 discatterà dalla Spagna, precisamente con la Challenge a Mallorca per la categoriaper un’sportiva di sicuro fascino e ambizioni. Anno nuovo divisa nuova per la professionista di Seregno, classe 1994, chiamata a raggiungere nuovi traguardi con la squadra iberica della Laboral Kutxa Fundacion Euskadi diretta da Ion Lazkano nella quale, tra le altre, figurano l’altra brianzola Cristina Tonetti e le italiane Arianna Fidanza, Debora Silvestri e Laura Tomasi.debutterà domenica 26 gennaio nel Trofeo Palma Femenina, seconda prova della Vuelta a Mallorca, Isole Baleari. "Ho una buona condizione, vorrei già essere protagonista in questo mio esordio ma non sarà facile - ha detto la brianzola -. La Challenge è ormai una corsa di una certa importanza, contro avversarie di spessore e presenta un percorso nervoso che volendo guardare si adatta alle mie caratteristiche.