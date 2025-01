Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia al PSG: Chiesa il sostituto?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ildelsi apre con un doloroso addio. Uno dei protagonisti assoluti dell’ultimo scudetto azzurro, Khvicha, saluta infatti la città e si appresta a firmare col PSG. Stando a Il Mattino, l’affare sarebbe ormai chiuso e l’ufficialità del passaggio dell’esterno georgiano a Parigi dovrebbe avvenire nella giornata odierna. Una cessione che apre, inevitabilmente, una voragine sul lato sinistro dell’attacco azzurro. Lacuna che il Ds Manna proverà a colmare fin da subito, dando l’assalto a Federico, finito ai margini del progetto Liverpool dopo meno di 6 mesi dal suo approdo nei Reds., tentativo per: affare in prestitoIl repentino addio dicomplica i piani didel. Non sarà facile per il club, infatti, trovare un degnodel georgiano in questa sessione invernale.