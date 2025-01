Sport.quotidiano.net - Bonitta saluta e ringrazia la Consar: "Valentini l’acquisto più grande"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prosegue l’avventura americana di Marco. Dopo alcuni mesi di preparazione, il 10 gennaio è cominciato il campionato professionistico LOVB. Il tecnico ravennate, in questi mesi, ha curato a distanza anche la gestione sportiva del Porto Robur Costa, ma la lontananza fisica e l’ovvio focus sull’esperienza americana hanno indotto le parti ad interrompere la collaborazione. La società ufficializzerà la notizia a breve, quando la ricerca, già avviata, di un sostituto, sarà giunta a conclusione. "Rimango un super tifoso e seguo con pathos le partite di una squadra che ho contribuito a costruire e alla quale mi sento legato – afferma– penso che il nostro piùacquisto sia stato quello del tecnico, di cui conoscevo bene le capacità e la motivazione. La squadra ha giocato molto bene le ultime partite ed è meritatamente in testa insieme a Brescia, anche se i playoff potranno riportare in gioco formazioni molto ambiziose come Cuneo, Siena e AciCastello".