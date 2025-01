Thesocialpost.it - Bimbo di 8 anni sbranato da due cani randagi: “Voleva solo accarezzarli”

Berry’s Ridge, un tranquillo quartiere di DeLand, Florida, è stato scosso da una tragedia che ha lasciato un’intera comunità sotto shock. Lo scorso 13 gennaio, Michael, un bambino di 8, è stato brutalmente aggredito e ucciso da duementre era in bicicletta con un amico.La dinamica dell’attaccoSecondo i testimoni, il piccolo si era fermato per accarezzare i due, ma gli animali sono diventati improvvisamente aggressivi, attaccandolo con violenza. La madre di Michael, accortasi della scena, è corsa immediatamente in suo aiuto. “Ha dovuto prendere queia calci e pugni per proteggere suo figlio, ma purtroppo non è riuscita a salvarlo”, ha raccontato Jackie Hart, prozia del bambino, a un’emittente locale.Nonostante l’intervento tempestivo dei vicini e la chiamata al 911, non c’è stato nulla da fare.