Bergamo sempre più verde e sostenibile | pronti 150 cestini intelligenti

Leggi su Bergamonews.it

150. Per una cittàpiù, il Comune die, in particolare, l’assessorato all’Ambiente ha deciso di portare avanti un’iniziativa volta a incentivare, soprattutto nelle aree di maggior afflusso turistico e occasionale, la raccolta differenziata. Come? Grazie al posizionamento diauto compattanti e, destinati alla raccolta differenziata, mozziconi compresi. Per un capoluogo che ha superato il 77% della raccolta, un buon risultato considerando che la media nazionale staziona sul 66,6%, secondo in graduatoria dunque, la sfida da raccogliere, ed è proprio il caso di dirlo, è ancora più importante. L’asticella si alza anche e soprattutto se si leggono gli ultimi dati di raccolta su strada: nel 2023 sono state 2800 le tonnellate raccolte solo dai, il 22 per cento del totale, con un trend in aumento nel 2024 che ha visto arrivare a quota 3000.